Bodrum'da fuhuş çetesine ağır darbe: 7 tutuklu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin fuhuş çetesine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs tutuklandı.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentin Bodrum ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

7 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI!

16 yabancı uyruklu kadına otel, pansiyon, apart ve evlerde zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!

Şüpheliler, ‘Fuhşa teşvik aracılık yer ve imkan sağlama’ suçundan 10 Ekim günü adliyeye sevk edilirken 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak:DHA

