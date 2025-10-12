Bodrum'da fuhuş çetesine ağır darbe: 7 tutuklu
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin fuhuş çetesine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs tutuklandı.
Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentin Bodrum ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenlendi.
6 ilde fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlar kurtarıldı
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak baskın yapıldı.
7 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI!
16 yabancı uyruklu kadına otel, pansiyon, apart ve evlerde zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!
Şüpheliler, ‘Fuhşa teşvik aracılık yer ve imkan sağlama’ suçundan 10 Ekim günü adliyeye sevk edilirken 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:DHA