6 ilde fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlar kurtarıldı

Yayınlanma:
Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Mağdur kadınlar ise polis ekiplerince kurtarıldı.

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 kişi gözaltına alınırken, 'ajansta çalışma vaadi' ile kandırılıp fuhuşa zorlanan 14'ü yabancı uyruklu 23 kadın kurtarıldı.

6 İLDE FUHUŞ OPERASYONU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Örgüt faaliyetleri kapsamında fuhşa teşvik aracılık veya zorlama', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında 'ajans' adı altında yüksek kazanç vaadiyle ikna ettikleri yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin Bursa'da örgüt yapılanması kurduğu, örgüt içerisinde kadınları fuhuş için taşıyan şoförler ile barınma ihtiyacını sağlayan apart-otel işletmecilerin olduğu tespit edildi.

bursa-merkezli-6-ilde-fuhus-operasyonu-957557-284374.jpg

Karı koca fuhuşa zorladılar: Adana'daki operasyonda 20 kadın kurtarıldıKarı koca fuhuşa zorladılar: Adana'daki operasyonda 20 kadın kurtarıldı

KADINLARI 'AJANSTA ÇALIŞMA VAADİYLE' KANDIRMIŞLAR

A.Ç.'nin kurduğu, liderliğini E.Ç. ve K.A.'nın yaptığı, K.A, D.B, U.Ç.'nin ise yardımcı olarak yer aldığı suç örgütünün, kadınları fuhşa zorladığı, 'ajans' adı altında iletişim ağı kurdukları, müşterilere mağdur kadınlara ait katalog fotoğraf attıkları belirlendi.

bursa-merkezli-6-ilde-fuhus-operasyonu-957559-284374.jpg

Müşterileri eskort siteleri ve sosyal medya aracılığı ile temin eden ve mağdur kadınların fuhuş kazançlarının yarısını alan şüphelilerin incelemeye alınan banka hesaplarında yüksek miktarda para giriş-çıkışı tespit edilince operasyon için düğmesine basıldı.

bursa-merkezli-6-ilde-fuhus-operasyonu-957560-284374.jpg

FUHUŞA ZORLANAN KADINLAR KURTARILDI

Teknik ve fiziki takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 7 Ekim'de harekete geçti.

Bursa, Trabzon, İstanbul, Adana, İzmir ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 14'ü yabancı uyruklu 23 kadın kurtarıldı.

Bursa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:DHA

