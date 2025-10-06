Karı koca fuhuşa zorladılar: Adana'daki operasyonda 20 kadın kurtarıldı

Yayınlanma:
İnternet üzerinden bağlantı kurup ağlarına düşürdükleri kadınları, karı koca fuhuşa zorladılar. Adana'da, 3 evli çiftin de aralarında bulunduğu 16 kişilik şebekeye düzenlenen operasyonda 20 kadın kurtarıldı.

Adana'da fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda fuhuş mağduru kadınlar kurtarılırken o kadınları fuhuşa zorlayan şebekede 3 evli çiftin varlığı şoke etti.

Evli kadınları da fuhuşa ikna etmek için çabaladıkları belirlenen şüphelilerin 32 milyon TL değerindeki mal varlığı ortaya çıktı.

KARI KOCA FUHUŞA ZORLADILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kadınları fuhşa zorlayan ve eşlerini fuhşa teşvik eden kişileri belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu 16 şüphelinin 13 ayrı adresi tespit edildi. 3 evli çiftin de aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

kari-koca-fuhusa-zorladilar-adanadaki-operasyonda-20-kadin-kurtarildi-2.jpg

Polis, fuhuş pazarlığının yakalanmamak için internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden yapıldığını saptadı.

ADANA'DAKİ OPERASYONDA 20 KADIN KURTARILDI

Savcılığın yakalama kararı üzerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, 3 evli çiftin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı.

kari-koca-fuhusa-zorladilar-adanadaki-operasyonda-20-kadin-kurtarildi-3.jpg

Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 1 silah şarjörü ve 34 adet 9 milimetre mermi bulundu. Şüphelilerin banka hesapları ve taşınmazları da dahil olmak üzere toplam 32 milyon lira değerindeki mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

kari-koca-fuhusa-zorladilar-adanadaki-operasyonda-20-kadin-kurtarildi-4.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.D., N.D., H.İ., L.S., C.K., S.Y., L.A., M.A., Ş.T., İ.G., M.S., İ.K., M.D. ve R.D. tutuklanırken, N.Y. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim