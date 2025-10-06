Karı koca fuhuşa zorladılar: Adana'daki operasyonda 20 kadın kurtarıldı

Adana'da fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda fuhuş mağduru kadınlar kurtarılırken o kadınları fuhuşa zorlayan şebekede 3 evli çiftin varlığı şoke etti.

Evli kadınları da fuhuşa ikna etmek için çabaladıkları belirlenen şüphelilerin 32 milyon TL değerindeki mal varlığı ortaya çıktı.

KARI KOCA FUHUŞA ZORLADILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kadınları fuhşa zorlayan ve eşlerini fuhşa teşvik eden kişileri belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu 16 şüphelinin 13 ayrı adresi tespit edildi. 3 evli çiftin de aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Polis, fuhuş pazarlığının yakalanmamak için internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden yapıldığını saptadı.

ADANA'DAKİ OPERASYONDA 20 KADIN KURTARILDI

Savcılığın yakalama kararı üzerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, 3 evli çiftin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 1 silah şarjörü ve 34 adet 9 milimetre mermi bulundu. Şüphelilerin banka hesapları ve taşınmazları da dahil olmak üzere toplam 32 milyon lira değerindeki mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.D., N.D., H.İ., L.S., C.K., S.Y., L.A., M.A., Ş.T., İ.G., M.S., İ.K., M.D. ve R.D. tutuklanırken, N.Y. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.