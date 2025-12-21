Bodrum’da 39 kaçak göçmen yakalandı!
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
Muğla’da meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler geçtiğimiz gün saat 21.37 sıralarında Bodrum açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.
39 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!
Gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, Bodrum ilçesi açıklarında bulunan lastik botta 9'u çocuk 39 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisini yakaladı ve kıyıya çıkardı.
1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI!
Sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 39 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan 1 organizatör şüphelisi hakkında ise işlem başlatıldı.
Kaynak:DHA
