Böcek Ailesi dosyasında yeni gelişme: Bir yıl önceki ölümle aynı tarif

İstanbul Fatih'te, Servet Böcek, eşi ve iki çocuğunun zehirlendiği 101 numaralı otel odası, 11 Kasım'da ilaçlanmıştı. İlaçlamadan iki gün sonra odaya giren temizlik görevlisinin polise verdiği ifade, kullanılan ilacın türüne dair önemli detaylar içeriyordu. Temizlik görevlisi, ifadesinde o gün odaya maske ve eldivenle girdiğini belirterek şunları anlattı:

“Odanın içerisine girdiğimde şeffaf tülümsü poşet içerisinde kül renginde, kum gibi ve beyaz plastik tabağa konulmuş. Oda içerisinde yatağın her iki köşesinde yine kalorifer borularının geçtiği dolap kapaklarının sol tarafında beyaz bir tabak içerisinde ve cam kenarında toplamda 11-12 adet böcek ilaçları gördüm.”

KADIKÖY'DEKİ ÖLÜMLE BİREBİR UYUŞAN TARİF

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre temizlik görevlisinin bu tarifi, geçen yıl 3 Kasım'da Kadıköy'de yaşanan ve Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen'in ölümüyle sonuçlanan olayla çarpıcı bir benzerlik gösteriyor. Petersen, yaşadığı evin alt katında yapılan tahtakurusu ilaçlamasından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

O olaya ilişkin soruşturma dosyasında yer alan olay yeri inceleme raporunda, polis ekiplerinin ilaçlamanın yapıldığı dairede yaptıkları tespitler detaylıca anlatılıyor. Rapora göre, evin banyosunda ve iki ayrı odasında, "beyaz renkli plastik tabak içerisinde gri renkli, nevi belli olmayan toz maddeler" bulunmuştu. Her ne kadar raporda maddenin kimyasal içeriği belirtilmese de, polisin yaptığı tarif, Fatih'teki oteldeki temizlik görevlisinin tarifiyle birebir uyuşuyor.

Böcek ailesinin tüm fertleri ölmüştü... O ilaçlama firması 3 yaşındaki Karan'ın da ölümüne neden olmuş

Marlene Petersen’in ölümüyle ilgili soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam ederken, Adli Tıp Kurumu raporu, Petersen'in ölüm sebebini doğrudan alt kattaki tahtakurusu ilaçlamasına bağlamıştı.

SON DAKİKA| Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

İLAÇLAMA FİRMASININ TANITIM FOTOĞRAFLARI DA AYNI

Fatih'teki oteli ilaçlayan ve "merdiven altı" olarak nitelendirilen DSS adlı firmanın, internet ortamında tanıtım için kullandığı fotoğraflarda da tam olarak bu tarife uyan ilaçlama görselleri bulunuyor. Müşterilerin "Kullandık, çok memnun kaldık" diyerek firmaya gönderdiği fotoğraflarda, beyaz tabak içinde kül rengi ve kuma benzeyen ilacın yer aldığı görülüyor.

Servet (32), Çiğdem (27), Kadir (6) ve Masal Böcek (3)’in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ilaçlama şirketi sahibi Zeki Kışı ile şirket çalışanları Serkan Kışı ve Doğan Caferoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.