Bitlis'te cezaevi ve ilkokul yakınlarında kaza: 12 yaralı

Bitlis'teki ilk kaza, sabah saatlerinde Saray Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerindeki Polis Amca İlkokulu yakınlarında meydana geldi.

İLKOKUL YAKINLARINDA OTOMOBİL TAKLA ATTI

İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 YARALI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BİTLİS'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

Diğer kaza ise Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında gerçekleşti. TIR, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken; her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. (DHA)