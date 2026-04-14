Bitlis'te cezaevi ve ilkokul yakınlarında kaza: 12 yaralı

Bitlis'te, Polis Amca İlkokulu ve E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Bitlis'teki ilk kaza, sabah saatlerinde Saray Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerindeki Polis Amca İlkokulu yakınlarında meydana geldi.

İLKOKUL YAKINLARINDA OTOMOBİL TAKLA ATTI

İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 YARALI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BİTLİS'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

Diğer kaza ise Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında gerçekleşti. TIR, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken; her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

