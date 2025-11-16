Bir yandan sis ve pus bir yandan sağanak ve kar alarmı verildi!

Bir yandan sis ve pus bir yandan sağanak ve kar alarmı verildi!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre Rize, Artvin, Trabzon, Diyarbakır, Tunceli, Kayseri, Urfa ve Siirt'te sağanak yağmur, Erzurum, Bitlis, Muş, Şırnak, Kars, Van ve Hakkari'de ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

İzmir'de sağanak sele yol açtı: Cadde ve sokaklar sular altında kaldıİzmir'de sağanak sele yol açtı: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

SARI KOD İLE UYARILAN KENTLER

Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM tarafından yayımlanan sarı kod uyarılı kentler arasında Hakkari, Şırnak ve Van yer alıyor.

SİS VE PUS BEKLENEN KENTLER

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Türkiye
TOKİ'den AKP'li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası! Erdoğan onu o da baldızını atamıştı
TOKİ'den AKP'li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası! Erdoğan onu o da baldızını atamıştı
Diyanet 'yerli ve milli' TOGG'a güvenemedi: Yolda kalırız
Diyanet 'yerli ve milli' TOGG'a güvenemedi: Yolda kalırız