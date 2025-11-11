İzmir'de sağanak sele yol açtı: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak sele yol açtı. Bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
İzmir'de Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Foça ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
İLÇEYİ SEL VURDU
Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.
Yağışın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği değerlendiriliyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)