Bir şap alarmı daha! Hayvan pazarı karantinaya alındı
Iğdır’da hayvanlara yönelik tehdit oluşturan şap hastalığı salgınının bir kez daha başlaması üzerine kentteki hayvan pazarının 1 ay süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Yetkililer salgını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Iğdır kentinde bulunan Iğdır Hayvan Pazarı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları etkileyen şap salgınının tekrar yayılmasıyla 1 ay boyunca kapatıldı. Özellikle merkez ve çevre ilçelere bağlı köylerde hastalığın yaygınlaşması üzerine yetkililer kapatma kararı aldı.

igdir-hayvan-pazari-karantinaya-alindi-4.jpg
Iğdır'da bulunan Iğdır Hayvan Pazarı, şap salgını nedeniyle en az 1 ay süreyle karantinaya alındı

Bu süreçte hayvan alım-satım işlemleri tamamen durdurulacakken pazara hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

EKİPLER KÖY KÖY DOLAŞIYOR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, başlayan salgını durdurmak için aşılama çalışmalarına başladı. Veterinerlerin köy köy dolaşarak bilgilendirme ve aşı uygulaması yaptığı bildirildi.

Şap alarmı! Hayvan pazarları yeniden kapatıldı!Şap alarmı! Hayvan pazarları yeniden kapatıldı!

Vatandaşlar ise aşılama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesini ve denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

KONTROL ALTINA ALINIRSA TEKRAR AÇILACAK

Yetkililer, sürecin sonunda hastalığın kontrol altına alınması durumunda pazarın yeniden açılabileceğini belirtti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

