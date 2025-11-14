Binlerce sığır 50 gündür Marmara'nın ortasında tutsak

Güney Amerika ülkesi Urugay'dan getirilen binlerce sığır bir aydan fazla sürderir Marmara Denizi açıklarında bekletiliyor.

Gemide bulunan hayvanların en az 48'i ölürken, hayvan hakları dernekleri duruma tepki gösterdi.

BİNLERCE SIĞIR 50 GÜNDÜR MARMARA'DA TUTSAK

Türkiye'ye getirilen binlerce sığır, ithalat izinlerinde meydana gelen sıkıntılar sebebiyle 50 gündür Marmara açıklarında bir gemide sıkışık şekilde bekletiliyor.

Olayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 21 Ekim'de 2 bin 901 damızlık sığırın ithalatı için Bandırma Liman idaresine başvuru yapıldığını fakan yapılan incelemelerde gemideki bazı hayvanlarda kulak küpesi veya elektronik kimlik çipinin bulunmadığı tespit edilmesi üzerine, 23 Ekim'de ilgili firmalara, hayvanların ülkeye girişine izin verilmeyeceğinin bildirildiğini aktardı.

İletişim Başkanlığı, "Buna karşılık firmalar, alınan karara itiraz ederek yargı süreci başlatmış; bu süreçte gemiyi Bandırma açıklarında bekletmişlerdir" açıklamasını yaptı.

HAYVANLARIN EN AZ 48'İ ÖLDÜ

Gemideki binlerce sığırdan en az 48'inin öldüğünü bilidiren Alman hayvan hakları örgütü Animal Welfare Foundation duruma tepki gösterdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre vakıf yetkilileri, "Spiridon II" adlı gemideki hayvanların derhal veteriner hekimlerce muayene edilmesi ve karaya çıkarılmaları çağrısı yaptı.

Gemide yem ve suyun az olduğunu aktaran hayvan hakları savunucuları, bu tür gemilerde özellikle alt güvertelerde havalandırmanın iyi olmadığına dikkat çekiyor. Gemide gerekli hijyen koşullarını sağlamanın da zorluğuna işaret eden aktivistler, ayrıca deniz araçlarının hayvanları bu kadar uzun süre barındırmak için tasarlanmadığını ifade ediyor.