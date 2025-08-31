Binlerce Kuşadalı 30 Ağustos'u coşkuyla kutladı

Binlerce Kuşadalı 30 Ağustos'u coşkuyla kutladı
Yayınlanma:
Kuşadası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Musa Göçmen ve Senforock Orkestrası konseriyle kutlandı.

Tüm ülkede olduğu gibi Kuşadası’nda da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama programı kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda konser düzenlendi.

f2f17a2f-e1ec-4bab-9780-27a778fb22ef-w.jpeg

KUŞADALILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Konserde Anadolu Rock ezgilerini kendilerine has tarzlarıyla yorumlayan Musa Göçmen ve Senforock Orkestrası sahne aldı. Musa Göçmen şefliğindeki orkestra, performanslarıyla Zafer Bayramı coşkusunu zirveye taşıdı.

Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Senforock'ın solistleri seslendirdikleri şarkılarla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

ca1ad365-c0b3-47c2-ac57-45c16ee1cb6b-w.jpeg​​​​​​​

ba1fb853-acb7-41ae-b8de-0df138dacb46-w.jpeg

3cda024d-089c-4a65-90f8-c5cd5bcbae6b-w.jpeg

64ecce51-c1c9-4d23-b5b9-3773abb5f1e8-w.jpeg

680c105a-db48-4be6-bdcd-d3af2994c61f-w.jpeg

Kaynak:ANKA

