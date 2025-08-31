Binlerce Kuşadalı 30 Ağustos'u coşkuyla kutladı

Tüm ülkede olduğu gibi Kuşadası’nda da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama programı kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda konser düzenlendi.

KUŞADALILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Konserde Anadolu Rock ezgilerini kendilerine has tarzlarıyla yorumlayan Musa Göçmen ve Senforock Orkestrası sahne aldı. Musa Göçmen şefliğindeki orkestra, performanslarıyla Zafer Bayramı coşkusunu zirveye taşıdı.

Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Senforock'ın solistleri seslendirdikleri şarkılarla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

