Türkiye'nin ilk Reçel Festivali Bornova'da! Tarih verildi

13 Eylül’de İzmir'in Bornova ilçesinde Türkiye’nin ilk Reçel Festivali düzenlenecek. 12 kırsal mahalleden 45 üretici, 50 çeşit üründen yaptıkları reçellerle festivale katılacak.

İzmir'de Bornova Belediyesi, Türkiye’de ilk olacak Reçel Festivali'ni düzenleyecek.

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonunda ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek festival, 13 Eylül’de Yaka Mahallesi’ndeki piknik alanında gerçekleştirilecek.

Festivalde, 12 kırsal mahalleden 45 üretici, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri bal kabağından çileğe, armuttan incire, fasulyeden domatese kadar 50 çeşit üründen hazırladıkları reçelleri ile yer alacak.

6238ed80-3ed1-4700-ae12-b196d0713112-w.jpeg

"EN GÜZEL REÇEL YARIŞMASI" YAPILACAK

Festivalin en heyecanlı anlarından biri, üreticilerin kendi reçelleriyle katılacağı "En Güzel Reçel Yarışması" olacak. Vatandaşlar Reçel Yapım Atölyesi, Reçel Tadım Atölyesi ve Kör Reçel Tadım Atölyesi olmak üzere üç farklı atölyeye katılabilecek.

Festival yalnızca üreticiler ve yetişkinler için değil, çocuklar için de özel etkinliklere sahne olacak. Eğlenceli atölyeler, oyunlar ve sürpriz aktivitelerle özellikle küçük katılımcılar unutulmaz bir gün yaşayacak.

0e718fe5-8ef5-4a1b-af1d-fb8b1154450a-w.jpeg

"DAYANIŞMANIN, EMEĞİN VE ÜRETİMİN FESTİVALİDİR"

Festivalin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Reçel Festivali’nin yalnızca tatlı bir buluşma değil, aynı zamanda yerel üreticiyi ve kadın emeğini destekleyen bir dayanışma platformu olduğuna dikkat çekti.

df3407ba-8b0a-4b16-9ad0-e10c53ad3272-w.jpeg

Başkan Eşki, şöyle konuştu:

"Bornova’mızın kırsal mahalleleri bereketli topraklarıyla, üretici kadınlarımız da el emeğiyle büyük bir zenginlik yaratıyor. Biz de onların yanında olmaya, ürettiklerini değerli kılmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin ilk Reçel Festivali’ni Bornova’da düzenlemekten gurur duyuyoruz. Bu festival sadece reçel değil, dayanışmanın, emeğin ve üretimin festivalidir."

