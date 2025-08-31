Mersin'de 30 Ağustos coşkusu: 40 ilden 500 pehlivan katıldı

Mersin'de 30 Ağustos coşkusu: 40 ilden 500 pehlivan katıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen Gözne Karakucak Güreşleri'ne 500 pehlivan katıldı. Organizasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de izledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gözne Karakucak Güreşleri'nde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda derece elde etmiş birçok milli sporcu er meydanına çıktı.

Etkinlikte Başkan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, davul, zurna ve cazgırın manileri eşliğinde karşılandı. Seçer ve protokol üyelerinin kura çekmesi ile sporcuların eşleşmeleri yapıldı. Geleneksel bayrak açma töreni, maniler ve güreşe yıllarını vermiş en kıdemli güreşçilerin meydanda yerini alması ile müsabakalar başladı.

mersin-buyuksehir-belediye-baskani.jpg

"BİZİM TARİHİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAFERDİR"

Tüm yurttaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer şöyle dedi:

"Başta Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman gazilerimizi yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin zaferle sonuçlandığı günün adıdır 30 Ağustos. Bizim tarihimizde çok önemli bir zaferdir. Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kilometre taşlarının döşenmeye başladığı günün adıdır 30 Ağustos."

Gözne’de geleneksel hale gelen güreşleri, yeniden başlattıklarını kaydeden Seçer, "Bölgemize hayırlı olsun. Her yıl 30 Ağustos’ta bu etkinliğimizi yapmayı Allah nasip etsin" ifadelerini kullandı.

gozne-karakucak-guresleri.jpg

