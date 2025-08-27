Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon!

Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalar sırasında 1 kilo 305 gram esrar, 1 hassas terazi, aynı zamanda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 27 bin 715 TL, 50 Euro ve 50 ABD doları ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

