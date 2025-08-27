Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon!

Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon!
Yayınlanma:
Bingöl’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalar sırasında 1 kilo 305 gram esrar, 1 hassas terazi, aynı zamanda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 27 bin 715 TL, 50 Euro ve 50 ABD doları ele geçirildi.

whatsapp-image-2025-08-27-at-17-44-12.jpeg

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKP’li vekilin oğlu Diyarbakır-Adana hattında esrar rotası kurmuştu: Cezası belli oldu!AKP’li vekilin oğlu Diyarbakır-Adana hattında esrar rotası kurmuştu: Cezası belli oldu!

Fasulye kovasından uyuşturucu çıktı!Fasulye kovasından uyuşturucu çıktı!

Kaynak:DHA

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı
Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı
Sakarya'daki orman yangını kontrol altında
Sakarya'daki orman yangını kontrol altında
Gazze için Meclis'te acil toplantı çağrısı
Gazze için Meclis'te acil toplantı çağrısı