AKP’li vekilin oğlu Diyarbakır-Adana hattında esrar rotası kurmuştu: Cezası belli oldu!
Yayınlanma:
AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci hakkında istenen ceza belli oldu. Zenbilci hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci, 29 Eylül 2024’te Meclis kartının takılı olduğu araçla uyuşturucu ticareti yaparken yakalanmıştı.

Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken hazırlanan iddianamede Zenbilci'nin kullandığı ve babasına ait olan makam aracında toplam 25 kilogram 850 gram ağırlığında ve piyasa değeri 1 milyon 290 bin olan uyuşturucu yakalandığı belirtilmişti.

ARACI DA ESRAR İÇEREK KULLANMIŞ

Zenbilci'nin aracı esrar içerek kullandığına vurgu yapılmıştı.

Zenbilci'nin telefon trafiğinde uygun fiyatta uyuşturucuyu Diyarbakır'dan temin edebileceğini öğrendiğini ve dört sefer Adana'dan Diyarbakır'a gittiği de tespit edildiği de iddianamede yer almıştı.

11 YIL HAPİS CEZASI

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre Meclis kartının olduğu araçta 1.3 milyon değerinde 25 kilo 850 gram esrar ile yakalanan dönemin AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’nin oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci, Osmaniye'de uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 8 ay hapis ve 833 bin TL adli para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

