Fasulye kovasından uyuşturucu çıktı!

Yayınlanma:
Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Polis kamerasına yansıyan operasyonda, uyuşturucunun bir kısmının kuru fasulye dolu kovada saklandığı görüldü.

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet, Onur ve Bahçeşehir mahalleleri, Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi ve Yüreğir ilçesindeki Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki 5 ikamete eş zamanlı baskın yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 220 gram sentetik uyuşturucu, 400 uyuşturucu hap, 20 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda M.K, U.U, E.D, A.S, M.Ç, U.O. ve S.A. gözaltına alındı.

adana1.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, U.U, E.D, A.S, M.Ç. ve U.O. tutuklanırken, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucunun bir kısmının kuru fasulye dolu plastik kovada saklandığı anlar polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

