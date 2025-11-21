Bingöl’de iş cinayeti! İnşaattan düşerek can verdi

Bingöl’de iş cinayeti! İnşaattan düşerek can verdi
Yayınlanma:
Bingöl’de 27 yaşındaki işçi Harun Kovalar, çalıştığı inşaatın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Bingöl’ün Kaleönü Mahallesi’nde, sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, 27 yaşındaki işçi Harun Kovalar, çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısından düştü ve yaralandı. Çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta 66 yaşındaki işçi 4 gündür toprak altındaSivas'ta 66 yaşındaki işçi 4 gündür toprak altında

YAPILAN BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun Kovalar, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Yusuf Tekin'e MESEM'lerde ölen çocuklar hatırlatıldı! Apar topar toplantıyı terk ettiYusuf Tekin'e MESEM'lerde ölen çocuklar hatırlatıldı! Apar topar toplantıyı terk etti

Kovalar’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

