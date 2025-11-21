Sivas'ta 66 yaşındaki işçi 4 gündür toprak altında

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı bir demir madeni ocağında 17 Kasım'da yaşanan göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor.