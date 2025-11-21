Sivas'ta 66 yaşındaki işçi 4 gündür toprak altında
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım tarihinde meydana gelen maden göçüğü olayında toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama çalışmaları dördüncü gününe girdi.
Yıldırım’ın, maden ocağında cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağının kayması sonucu heyelanlı bölgeye düştüğü ve ardından gelen toprak yığınının kaymasıyla göçük altında kaldığı öğrenildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bölgede gece boyunca ara verilen arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, Yıldırım’ın bulunduğu bölgede toprak kayma riskinin bulunması nedeniyle çalışmalarını büyük bir dikkat ve titizlikle yürütüyor.
66 yaşındaki işçi günlerdir göçük altında: Valilikten açıklama
Arama kurtarma ekipleri, zamanla yarışarak şantiye müdürü Sabri Yıldırım'a ulaşmaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)