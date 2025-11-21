Sivas'ta 66 yaşındaki işçi 4 gündür toprak altında

Sivas'ta 66 yaşındaki işçi 4 gündür toprak altında
Yayınlanma:
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı bir demir madeni ocağında 17 Kasım'da yaşanan göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım tarihinde meydana gelen maden göçüğü olayında toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama çalışmaları dördüncü gününe girdi.

Yıldırım’ın, maden ocağında cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağının kayması sonucu heyelanlı bölgeye düştüğü ve ardından gelen toprak yığınının kaymasıyla göçük altında kaldığı öğrenildi.

sivas.jpg

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede gece boyunca ara verilen arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, Yıldırım’ın bulunduğu bölgede toprak kayma riskinin bulunması nedeniyle çalışmalarını büyük bir dikkat ve titizlikle yürütüyor.

66 yaşındaki işçi günlerdir göçük altında: Valilikten açıklama66 yaşındaki işçi günlerdir göçük altında: Valilikten açıklama

Arama kurtarma ekipleri, zamanla yarışarak şantiye müdürü Sabri Yıldırım'a ulaşmaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

