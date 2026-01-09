Yalova'daki avukat cinayetinin ardından emekçiler eyleme çıktı: 'Güvenlik önlemleri artırılsın'

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şubesi, Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde görevli Av. Zekeriya Polat’ın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından, SGK Antalya İl Müdürlüğü önünde şiddete karşı basın açıklaması yaptı.

Açıklama öncesinde, Av. Zekeriya Polat ile görevi başında hayatını kaybeden tüm kamu emekçileri için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol konuştu.

“ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ”

Devrim Mol, hükümetin ekonomik politikalarıyla sosyal güvenlik sisteminin adım adım tasfiye edildiğini, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini söyledi. Yurttaşların SGK prim borçları nedeniyle baskı altında bırakıldığını belirten Mol, bu öfkenin kamu hizmeti üreten emekçilere yöneldiğini ve kamu hizmetlerinde şiddetin giderek yaygınlaştığını vurguladı.

Kamu çalışanlarının görev başında küfür, hakaret, tehdit ve fiziksel saldırılara maruz kaldığını ifade eden Mol, hukuki yaptırımların yetersizliğinin ve kamu otoritesinin yaklaşımının şiddeti olağanlaştırdığını söyledi. Yalova SGK İl Müdürlüğü’nde görev yapan Av. Zekeriya Polat’ın görevi başında yaşamını yitirdiğini hatırlatan Mol, Polat’ın ailesine ve tüm sosyal güvenlik emekçilerine başsağlığı diledi.

“Kamusal görevlerimizi yerine getirirken şiddete maruz kalmak ve çalışırken ölmek istemiyoruz” diyen Mol, kamu kurumlarında acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

GÜVENLİK VE İŞ SAĞLIĞI TALEPLERİ

Mol, alınması gereken önlemleri şu başlıklar altında sıraladı:

Kurum girişlerindeki güvenlik önlemlerinin artırılması, X-ray cihazlarının sembolik olmaktan çıkarılması,

İcra, denetim, yoklama ve hukuk servisleri gibi borç–alacak ilişkisi bulunan birimlerde güvenliğin iki katına çıkarılması, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının etkin biçimde işletilmesi; çalışma koşulları ve dış tehditlere karşı koruyucu prosedürlerin oluşturulması,

Sahada çalışan avukatlar, icra memurları, denetim ve yoklama görevlileri ile anketörler başta olmak üzere tüm kamu personeline işin niteliğine uygun kolluk desteği sağlanması.

Mol, şiddetin kaynağının ekonomik ve sosyal politikalar olduğunu belirterek kurumların itibarsızlaştırılmasının saldırıları artırdığına dikkat çekti.

ANTALYA BAROSU’NDAN “TOPYEKÛN ADALET” VURGUSU

Basın açıklamasında söz alan Antalya Barosu Toplumsal Olayları ve Davaları İzleme Kurulu Başkanı Salim Berkay Aksu, yaşananların bireysel saldırılarla sınırlı olmadığını, ekonomik baskıların artık yaşam hakkı ihlaline dönüştüğünü söyledi. Serbest avukatların önemli bir bölümünün sosyal güvenlik primlerini ödeyemediğini, CMK ücretlerinin onurlu bir yaşamı mümkün kılmadığını belirten Aksu, ekonomik güvencesizliğin fiziki güvenlik sorunlarına dönüştüğünü belirtti.

Antalya Barosu’nun son aylarda üç ayrı saldırının hedefi olduğunu hatırlatan Aksu, avukatlara yönelik silahlı ve bıçaklı saldırıların güncel bir tehdit haline geldiğini söyledi. Aksu, Av. Zekeriya Polat’ın kendi sorumluluğunda dahi olmayan bir işlem nedeniyle görevi başında öldürüldüğünü belirterek, “Avukatlar, kamu emekçileri, işçiler ve emekçiler ölmesin” çağrısında bulundu. Antalya SGK İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasına CHP, SOL Parti ve Tüm Emeklilerin Sendikası ile Antalya Barosu da destek verdi.