AKP "Dünyaya duyuracağız" dedi! Dünya Türk basınını böyle gördü
İktidar kanadından gelen açıklamalar ile Türkiye'nin basın özgürlüğü karnesindeki gerçekler arasındaki uçurum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir kez daha gözler önüne serildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada "bağımsız iletişim" ve "reform" vurgusu yaptı ancak bu sözler, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Freedom House'un 2025 verilerine göre "Vahim" durumda olan Türkiye gerçeğiyle sert bir tezat oluşturdu.
ACAR'DAN 'GERÇEĞİ YANSITAN' GAZETECİLİK VURGUSU
AKP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, yayınladığı mesajda partisinin duruşunu savunarak şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti olarak her zaman sorumlu ve tarafsız bir şekilde sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz."
'İDEALİMİZ, TÜRK BASINININ SESİNİ DÜNYAYA DUYURABİLMEK'
Acar, açıklamasının devamında 2026 yılına dair "iddialı" hedefler ortaya koydu. Acar sözlerini şöyle sürdürdü:
"2026 yılını Türkiye için tam anlamıyla bir reform yılı yapma kararlılığında olduklarını vurgulayan Acar, 'Bu yeni dönem ekonomiden hukuka, demokrasiden özgürlüklere kadar büyük atılımları barındırıyor. Bu vizyonun en temel önceliği, terörden tamamen arınmış bir Türkiye ve huzura kavuşmuş bir bölgedir. Sınırlarımızda ve gönül coğrafyamızda terörün gölgesini silmek, evlatlarımıza barış içinde bir gelecek bırakmak bizim asli görevlerimizdendir. Türkiye Yüzyılı, savunma sanayinden enerjiye, her alanda olduğu gibi iletişimde de tam bağımsız bir Türkiye idealidir. Bu ideal doğrularımızı, başkalarının kurguladığı filtrelerden kurtarmak ve Türk basınının sesini hiçbir küresel odağın iznine tabi olmadan dünyaya duyurabilmektir. Ailelerinizden, sosyal hayatınızdan fedakarlık ederek gece gündüz demeden mesleğinizi icra etmek için haber peşinde koşan siz değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla bir kez daha kutluyorum' dedi."
Metin Göktepe’nin ardından... Katiller, koruyanlar, suskunlar!
DÜNYA DUYDU: 180 ÜLKE ARASINDA 159. SIRADAYIZ
AKP'li Acar'ın "Türk basınının sesini dünyaya duyurabilmek" idealini vurguladığı günlerde, dünya Türkiye'nin sesini "basın özgürlüğü ihlalleriyle" duyuyor.
Basın özgürlüğü konusunda dünyanın en saygın kuruluşu kabul edilen Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi, iktidarın söylemiyle sahadaki gerçeğin birbirine ne kadar uzak olduğunu kanıtlar nitelikte. Rapor, Türkiye'yi 180 ülke arasında 159. sıraya yerleştirdi.
RSF, Türkiye'nin durumunu "Vahim" (Very Serious) yani en kötü kategori olan "Kırmızı Liste"de tutmaya devam ederken; raporda siyasi baskıların, yargı bağımsızlığının yokluğunun ve ekonomik kıskacın gazeteciliği neredeyse imkansız hale getirdiği vurgulandı.
|Sıra
|Ülke
|Puan
|1
|Norveç
|92.31
|2
|Estonya
|89.46
|3
|Hollanda
|88.64
|4
|İsveç
|88.13
|5
|Finlandiya
|87.18
|6
|Danimarka
|86.93
|7
|İrlanda
|86.92
|8
|Portekiz
|84.26
|9
|İsviçre
|83.98
|10
|Çekya
|83.96
|11
|Almanya
|83.85
|12
|Lihtenştayn
|83.42
|13
|Lüksemburg
|83.04
|14
|Litvanya
|82.27
|15
|Letonya
|81.82
|16
|Yeni Zelanda
|81.37
|17
|İzlanda
|81.36
|18
|Belçika
|80.12
|19
|Trinidad ve Tobago
|79.71
|20
|Birleşik Krallık (İngiltere)
|78.89
|21
|Kanada
|78.75
|22
|Avusturya
|78.12
|23
|İspanya
|77.35
|24
|Tayvan
|77.04
|25
|Fransa
|76.62
|26
|Jamaika
|75.83
|27
|Güney Afrika
|75.71
|28
|Namibya
|75.35
|29
|Avustralya
|75.15
|30
|Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde)
|74.98
|31
|Polonya
|74.79
|32
|Surinam
|74.49
|33
|Slovenya
|74.06
|34
|Ermenistan
|73.96
|35
|Moldova
|73.36
|36
|Kosta Rika
|73.09
|37
|Karadağ
|72.83
|38
|Slovakya
|71.93
|39
|Doğu Timor
|71.79
|40
|Fiji
|71.20
|41
|Gabon
|70.65
|42
|Kuzey Makedonya
|70.44
|43
|Dominik Cumhuriyeti
|69.87
|44
|Samoa
|69.28
|45
|Seyşeller
|68.56
|46
|Tonga
|68.39
|47
|Belize
|68.32
|48
|Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS)
|68.08
|49
|İtalya
|68.01
|50
|Moritanya
|67.52
|51
|Mauritius
|67.31
|52
|Gana
|67.13
|53
|Panama
|66.75
|54
|Liberya
|66.61
|55
|Romanya
|66.42
|56
|Sierra Leone
|66.36
|57
|Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
|65.487
|58
|Gambiya
|65.486
|59
|Uruguay
|65.18
|60
|Hırvatistan
|64.20
|61
|Güney Kore
|64.06
|62
|Ukrayna
|63.93
|63
|Brezilya
|63.80
|64
|Fildişi Sahili
|63.69
|65
|Andorra
|63.30
|66
|Japonya
|63.14
|67
|Malta
|62.96
|68
|Macaristan
|62.82
|69
|Şili
|62.25
|70
|Bulgaristan
|60.78
|71
|Kongo Cumhuriyeti (Brazzaville)
|60.58
|72
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|60.15
|73
|Guyana
|60.12
|74
|Senegal
|59.43
|75
|Komorlar
|59.27
|76
|Malavi
|59.20
|77
|Kıbrıs Cumhuriyeti
|59.04
|78
|Papua Yeni Gine
|58.35
|79
|Katar
|58.25
|80
|Arnavutluk
|58.18
|81
|Botsvana
|57.64
|82
|Zambiya
|57.33
|83
|Nijer
|57.05
|84
|Paraguay
|56.84
|85
|Tayland
|56.72
|86
|Bosna Hersek
|56.33
|87
|Arjantin
|56.14
|88
|Malezya
|56.09
|89
|Yunanistan
|55.37
|90
|Nepal
|55.20
|91
|Kuzey Kıbrıs
|54.84
|92
|Benin
|54.60
|93
|Bolivya
|54.09
|94
|Ekvador
|53.76
|95
|Tanzanya
|53.68
|96
|Sırbistan
|53.55
|97
|Brunei
|53.47
|98
|Esvatini
|52.86
|99
|Kosova
|52.73
|100
|Angola
|52.67
|101
|Mozambik
|52.63
|102
|Moğolistan
|52.57
|103
|Gine
|52.53
|104
|Maldivler
|52.46
|105
|Burkina Faso
|52.25
|106
|Zimbabve
|52.10
|107
|Lesoto
|52.07
|108
|Çad
|51.89
|109
|Güney Sudan
|51.63
|110
|Gine Bissau
|51.36
|111
|Haiti
|51.061
|112
|İsrail
|51.055
|113
|Madagaskar
|50.80
|114
|Gürcistan
|50.53
|115
|Kolombiya
|49.80
|116
|Filipinler
|49.57
|117
|Kenya
|49.41
|118
|Ekvator Ginesi
|48.68
|119
|Mali
|48.23
|120
|Fas / Batı Sahra
|48.04
|121
|Togo
|48.03
|122
|Nijerya
|46.81
|123
|Singapur
|45.78
|124
|Meksika
|45.55
|125
|Burundi
|45.44
|126
|Cezayir
|44.64
|127
|Endonezya
|44.13
|128
|Kuveyt
|44.06
|129
|Tunus
|43.48
|130
|Peru
|42.88
|131
|Kamerun
|42.75
|132
|Lübnan
|42.62
|133
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|42.31
|134
|Umman
|42.29
|135
|El Salvador
|41.19
|136
|Somali
|40.49
|137
|Libya
|40.42
|138
|Guatemala
|40.32
|139
|Sri Lanka
|39.93
|140
|Hong Kong
|39.86
|141
|Kazakistan
|39.34
|142
|Honduras
|38.51
|143
|Uganda
|37.61
|144
|Kırgızistan
|37.46
|145
|Etiyopya
|36.92
|146
|Ruanda
|35.84
|147
|Ürdün
|35.25
|148
|Özbekistan
|35.24
|149
|Bangladeş
|33.71
|150
|Laos
|33.22
|151
|Hindistan
|32.96
|152
|Butan
|32.62
|153
|Tacikistan
|32.21
|154
|Yemen
|31.45
|155
|Irak
|30.69
|156
|Sudan
|30.34
|157
|Bahreyn
|30.24
|158
|Pakistan
|29.62
|159
|TÜRKİYE
|29.40
|160
|Venezuela
|29.21
|161
|Kamboçya
|28.18
|162
|Suudi Arabistan
|27.94
|163
|Filistin
|27.41
|164
|Birleşik Arap Emirlikleri
|26.91
|165
|Küba
|26.03
|166
|Belarus
|25.73
|167
|Azerbaycan
|25.47
|168
|Cibuti
|25.36
|169
|Myanmar
|25.32
|170
|Mısır
|24.74
|171
|Rusya
|24.57
|172
|Nikaragua
|22.83
|173
|Vietnam
|19.74
|174
|Türkmenistan
|19.14
|175
|Afganistan
|17.88
|176
|İran
|16.22
|177
|Suriye
|15.82
|178
|Çin
|14.80
|179
|Kuzey Kore
|12.64
|180
|Eritre
|11.32
'TAM BAĞIMSIZ' İLETİŞİM Mİ? İNTERNET BİLE 'ÖZGÜR DEĞİL'
Acar'ın "iletişimde tam bağımsızlık" ve "özgürlük reformu" sözleri ise Washington merkezli Freedom House verilerine çarpıyor. Freedom House'un 2025 yılına ait "Dünyada Özgürlükler Raporu"nda Türkiye, "Özgür Değil" (Not Free) statüsünde kalmaya devam etti.
100 üzerinden sadece 33 puan alabilen Türkiye, demokrasiden hızla uzaklaşan ülkeler arasında gösterildi. Dahası, Acar'ın "başkalarının filtrelerinden kurtarmak" dediği iletişim alanı, bizzat ülke içindeki sansür mekanizmalarıyla boğuluyor. Freedom House'un internet özgürlüğü raporunda da Türkiye, sosyal medya kısıtlamaları ve erişim engelleri nedeniyle "Özgür Olmayan" ülkeler sınıfında ve puanı 31'e kadar gerilemiş durumda.
İktidar 2026'yı "reform yılı" ilan ederken; uluslararası veriler, reformun sözde değil, Türkiye'yi Rusya ve Afganistan liginden kurtaracak somut adımlarda olması gerektiğini haykırıyor.