Bilecik’te zincirleme kaza: Yardım için duran araçlara da çarptı!

Bilecik-Sakarya karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Sadettin T.'nin kullandığı 11 ABV 468 plakalı otomobil karayolunda seyir halindeyken Bayırköy mevkisinde arızalanarak emniyet şeridinde durdu.

YARDIMA GELEN ARAÇLAR DA YOL KENARINDA BEKLEDİ

Arızayı gidermek için olay yerine gelen 23 yaşındaki Halil Can Ç.'nin kullandığı 11 ACC 803 plakalı minibüs ile yardıma gelen 62 yaşındaki Muharrem B.'nin kullandığı 16 KDF 93 plakalı otomobil de yol kenarına park etti.

Zincirleme motosiklet kazası: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı

PANELVAN DURAN ARAÇLARA ÇARPTI

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 56 yaşındaki Mustafa Kemal P.'nin kullandığı 34 CKB 994 plakalı panelvan, durmakta olan araçlara çarparak devrildi.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerden Muharrem B. ve Mustafa Kemal P. ile kazaya karışan araçlarda bulunan Cengiz Y. yaralandı.

Konya'da zincirleme tarafik kazası: 6 kişi yaralandı

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.