Beykoz'da dehşet anları: Evini ateşe verdi gelen ekip araçlarına saldırdı

Beykoz Yenimahalle Mahallesi’nde 25 Eylül’de S.Ç. (47), ikamet ettiği evi bilinmeyen bir nedenle ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının şiddeti ve çıkan yoğun duman nedeniyle bölgeye gelen ambulans ve polis araçlarına da zarar veren şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede gözaltına alındı.

Evde çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen 93 yaşındaki anneanne M.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç., adliyeye sevk edilerek hakkında yasal süreç başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

