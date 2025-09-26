Ankara'da TIR'la çarpışan araç alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde TIR ile otomobilin çarpması sonucu araç alev aldı. Otomobil sürücüsü Ali Bekir Özdemir (60) yanarak yaşamını yitirdi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR ile çarpışan otomobil alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Bekir Özdemir (60) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Nallıhan-Ankara kara yolu Çayırkırı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cuma namazını kılmak için Çayırhan Mahallesi’ndeki camiye gitmek üzere yola çıkan Ali Bekir Özdemir’in kullandığı 34 SF 8075 plakalı otomobil, yol çalışması bulunan bölgede karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil alev alarak yanmaya başladı.

TIR şoförü yara almadan kurtulurken, Özdemir araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti. Alevler söndürülse de, Ali Bekir Özdemir yaşamını yitirdi.

TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

