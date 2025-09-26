Zincir marketler pazar günleri kapalı mı olacak? Bakan onlara işaret etmişti, açıklama geldi!

Zincir marketler pazar günleri kapalı mı olacak? Bakan onlara işaret etmişti, açıklama geldi!
Yayınlanma:
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına ilişkin Bakan Bolat “Düzenleme için üst meslek kuruluşlarının teklifi şart." sözlerinin ardından TESK'ten destek geldi.

Marketlerin pazar günleri kapalı olması gündemde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili “Düzenleme için üst meslek kuruluşlarının teklifi şart. Müşterek teklif gelirse bunu belirleyebiliriz. İl düzeyinde bunu valilikler de yapabilir” demişti. Bolat, böylece meslek kuruluşlarının başvurusu halinde bunun mümkün olduğunu net bir biçimde açıklamış oldu.

TARİHİ BİR ADIM

Bu açıklamadan sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'den destekleyici bir açıklama geldi. Ekonomim'den Fikri Cinokur'a konuşan Dere, bu düzenlemenin esnaf ve çalışanlar için

Adlıhan Dere, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır dile getirdiğimiz bu talebin artık hayata geçirilmesi esnafımız için tarihi bir fırsat olacak. Hem esnafımızın hem de çalışanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek. Devletimize ve Ticaret Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Pazar günleri marketlerin kapalı olması sadece ticari bir düzenleme değil; aynı zamanda mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve ailelerle geçirilen zamanı koruma altına almak anlamına geliyor.”

SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

Dere, düzenlemenin yalnızca esnafı değil, tüm toplumu ilgilendirdiğine dikkat çekti. Şunları kaydetti:

“Esnaf kazandığını kendi mahallesinde ve ilçesinde harcar, bu da milli servetin tabana yayılması demektir. Aynı zamanda bulunduğu bölgeden istihdam sağlar, işsizliği azaltır. Mahalle bakkalı, kasabı, manavı sadece bir işletme değil; sosyal dokumuzun temel taşlarıdır. Esnafımız tekelleşmenin önüne geçerek sağlıklı rekabet ortamı oluşturuyor ve fiyatlar üzerinde denge unsuru oluyor.”

REKABET BASKISINA DİKKAT

AESOB Başkanı, zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü geç saatlere kadar açık kalmasının mahalle esnafını zor durumda bıraktığını belirtti. Dere, “Pazar günü zincir marketlerin kapalı olması, tüketiciyi yeniden küçük esnafa yönlendirecek. Böylece hem esnaf nefes alacak hem de ekonomimiz daha dengeli bir yapıya kavuşacak.” diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Ekonomi
Şap alarmı! Hayvan pazarları yeniden kapatıldı!
Şap alarmı! Hayvan pazarları yeniden kapatıldı!
Döneri kaybettik! Türkiye tescil başvurusunu geri çekti
Döneri kaybettik! Türkiye tescil başvurusunu geri çekti