Zincir marketler pazar günleri kapalı mı olacak? Bakan onlara işaret etmişti, açıklama geldi!

Marketlerin pazar günleri kapalı olması gündemde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili “Düzenleme için üst meslek kuruluşlarının teklifi şart. Müşterek teklif gelirse bunu belirleyebiliriz. İl düzeyinde bunu valilikler de yapabilir” demişti. Bolat, böylece meslek kuruluşlarının başvurusu halinde bunun mümkün olduğunu net bir biçimde açıklamış oldu.

TARİHİ BİR ADIM

Bu açıklamadan sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'den destekleyici bir açıklama geldi. Ekonomim'den Fikri Cinokur'a konuşan Dere, bu düzenlemenin esnaf ve çalışanlar için

Adlıhan Dere, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır dile getirdiğimiz bu talebin artık hayata geçirilmesi esnafımız için tarihi bir fırsat olacak. Hem esnafımızın hem de çalışanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek. Devletimize ve Ticaret Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Pazar günleri marketlerin kapalı olması sadece ticari bir düzenleme değil; aynı zamanda mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve ailelerle geçirilen zamanı koruma altına almak anlamına geliyor.”

SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

Dere, düzenlemenin yalnızca esnafı değil, tüm toplumu ilgilendirdiğine dikkat çekti. Şunları kaydetti:

“Esnaf kazandığını kendi mahallesinde ve ilçesinde harcar, bu da milli servetin tabana yayılması demektir. Aynı zamanda bulunduğu bölgeden istihdam sağlar, işsizliği azaltır. Mahalle bakkalı, kasabı, manavı sadece bir işletme değil; sosyal dokumuzun temel taşlarıdır. Esnafımız tekelleşmenin önüne geçerek sağlıklı rekabet ortamı oluşturuyor ve fiyatlar üzerinde denge unsuru oluyor.”

REKABET BASKISINA DİKKAT

AESOB Başkanı, zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü geç saatlere kadar açık kalmasının mahalle esnafını zor durumda bıraktığını belirtti. Dere, “Pazar günü zincir marketlerin kapalı olması, tüketiciyi yeniden küçük esnafa yönlendirecek. Böylece hem esnaf nefes alacak hem de ekonomimiz daha dengeli bir yapıya kavuşacak.” diye konuştu.