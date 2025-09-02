Belediyeden binlerce öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği!

Belediyeden binlerce öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği!
Yayınlanma:
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın “İlk Çantam Projesi” kapsamında öğrencilere toplam 18 bin çanta ve kırtasiye seti dağıtılacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın “İlk Çantam Projesi” çerçevesinde Akdeniz ilçesinin Hürriyet İlkokulu’nda 1. sınıf öğrencilerine içerisinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası hediye etti.

Proje çerçevesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında 114 okulda toplam 18 bin çanta ve kırtasiye seti dağıtımı yapılacak. Bu sayede Mersin Büyükşehir tarafından beş yılda toplam 93 bin 550 çanta ve kırtasiye seti dağıtılmış olacak.

vahap-secer-1.jpg

"93 BİN 550 ADET ÇANTA HEDİYE ETTİK"

Seçer dağıtımın ardından çantanın içerisinde ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çantalar çocuklarımıza hediyemizdir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Beş yıldır bu projeyi uyguluyoruz. Her yıl Mersin’de ilköğretime yaklaşık olarak 36 bin öğrenci başlıyor. Yüzde 50’sinin ilk çantasını Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza hediye ediyoruz. Bugüne kadar da çocuklarımıza 93 bin 550 adet çanta hediye ettik. Allah zihin açıklığı versin. Başarılar diliyoruz. Eğitim bir toplumu kalkındıracak en büyük araçtır. Bunu her defasında söylüyoruz ve uygulamalarımızda da sosyal belediyecilik kavramı içerisinde en önemli noktaya eğitimi koyduk."

vahap-secer-hediye-1.jpg

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılından bu yana dezavantajlı mahallelerde bulunan okullarda ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti dağıtımı yapıyor. Dağıtılan malzemelerin içerisinde; kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kareli defter, çizgili defter, resim defteri, cetvel, etiket, pastel boya, sulu boya, kuru boya, kalemlik ve okul çantası yer alıyor.

Kaynak:ANKA

