Belediye çalışanı aracının içinde cansız bulundu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde belediye şoförü Ali Keskin (48), park halindeki kamyonunun içinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Yapılan otopside ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Yalıköy Mahallesi'nde üzücü bir olay meydana geldi. Fatsa Belediyesi'nde kamyon şoförü olarak çalışan 48 yaşındaki Ali Keskin'den haber alınamaması üzerine yakınları durumu belediye yetkililerine bildirdi.

ARACININ İÇİNDE CANSIZ OLARAK BULUNDU

Belediye ekipleri, araç takip sistemi üzerinden yaptıkları incelemede Keskin'in kullandığı kamyonun Yalıköy'de park halinde olduğunu tespit etti. Bölgeye intikal eden ekipler, Ali Keskin'i kamyonun içinde hareketsiz halde buldu.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ OLARAK BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve yapılan otopside ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tespit edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

