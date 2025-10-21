Yol verme kavgası kanlı bitti: Belediye çalışanı hayatını kaybetti

Yol verme kavgası kanlı bitti: Belediye çalışanı hayatını kaybetti
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, sürücüler arasında "yol verme" nedeniyle başlayan bir tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda kasığından bıçaklanan Kızılcahamam Belediyesi çalışanı Yusuf Çalışkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kızılcahamam Belediyesi'nde görevli Yusuf Çalışkan ile S.A. arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden sözlü bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Çalışkan'ın, beraberindeki Z.A. ile birlikte otomobilinden indiği ve S.A.'ya saldırdığı öne sürüldü. Bunun üzerine aracından inen S.A.'nın ise üzerinde taşıdığı bıçakla karşılık verdiği belirtildi. Çıkan arbedede Yusuf Çalışkan, kasığından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çalışkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Yusuf Çalışkan burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan S.A. ile Çalışkan'ın yanında bulunan Z.A.'yı gözaltına aldı. Yusuf Çalışkan'ın cenazesinin, bugün Kızılcahamam'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

