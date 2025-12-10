Baz istasyonuna karşı çıkan kadınlardan erkeklere tepki!

Bolu Tepecik Mahallesi sakinleri, mahallelerine kurulması planlanan baz istasyonuna karşı çıkarak eylem yaptı. İnşaat çalışmalarının başlamasıyla birlikte harekete geçen mahalle halkının büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturdu.

Baz istasyonunun yapılmasını engellemeye çalışan kadınlar, polis ekiplerinin de nöbet tutmaya başladığı alanda toplandı. Mahallenin kadınları, baz istasyonu istemediklerini net bir şekilde ifade ederken, bu süreçte mahallenin erkeklerinin yeterince aktif olmamasına tepki gösterdi.

"ÇATIR ÇATIR KONUŞACAK"

Kadınlardan biri, erkeklerin yeterince mücadele etmediğini belirterek "Erkek olacak şöyle çatır çatır konuşacak mücadele edecek." dedi.

Dövdüğü kadını öldü zannedip kaza süsü vermeye çalıştı!

Baz istasyonunun mahallelerine yapılmasını istemeyen kadınlar, kararlılıkla eylemlerini sürdürürken, polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.