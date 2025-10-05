Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın!

Yayınlanma:
Bayrampaşa’da bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin bodrumunda henüz belirlenemeyen
nedenle yangın çıktı.

D-100'de korkutan yangın: Seyir halindeyken alev aldıD-100'de korkutan yangın: Seyir halindeyken alev aldı

bayrampasa-1.jpg

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ!

İhbar üzerine olay yerine çevredeki ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polisler, yanan iş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kilis’te korkutan fabrika yangını! Kara bulutlar gökyüzünü kapladıKilis’te korkutan fabrika yangını! Kara bulutlar gökyüzünü kapladı

bayrampasa-2.jpg

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken iş merkezinin bodrumunda hasar meydana geldi.

Kaynak:AA

