Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın!
Yayınlanma:
Bayrampaşa’da bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin bodrumunda henüz belirlenemeyen
nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ!
İhbar üzerine olay yerine çevredeki ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polisler, yanan iş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken iş merkezinin bodrumunda hasar meydana geldi.
Kaynak:AA