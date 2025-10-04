D-100'de korkutan yangın: Seyir halindeyken alev aldı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev aldı. D-100 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece yönünde saat 19.30 sıralarında seyir halindeki otomobilden, önce dumanlar yükselmeye başladı.

Seyir halindeki otomobil yanmaya başladı: Orman yangını faciasından dönüldü

SÜRÜCÜ CANINI ZOR KURTARDI

Sürücü hemen durarak araçtan indi. Aracın motor bölümünü saran alevler, bir anda yükselerek otomobili kapladı. Sıcaklığın etkisi ile aracın lastikleri de peş peşe patladı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin tüplerle yaptığı müdahaleye rağmen yangın söndürülemedi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.