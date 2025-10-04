Seyir halindeki otomobil yanmaya başladı: Orman yangını faciasından dönüldü

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangın, Zorkun Yaylası yolu üzerindeki Ürün Tabiat Parkı önünde meydana geldi.

SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLADI

Seyir halinde ilerleyen otomobil motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü aracı hızlıca yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

yeni-proje-16.jpg

ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda yaranan olmadı.

yeni-proje-17.jpg

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

