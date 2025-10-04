Kilis’te korkutan fabrika yangını! Kara bulutlar gökyüzünü kapladı

Kilis’te, Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 1123 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Konya’da yangın alarmı! Büyümeden söndürüldü

YAKLAŞIK 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI!

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken fabrikadaki yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

FABRİKADA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ!

Çıkan yangında fabrika zarar görürken ekiplerin yangına ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

YANGIN FARK EDİLDİĞİNDE NELER YAPILMALI?

Yangının ilk fark edildiği an, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi gerekmektedir. Yangına sadece doğru tip yangın söndürme sistemleri, ekipmanları veya cihazları ile müdahale edilmelidir. Yoğun duman alan bir ortamdaysanız mutlaka emekleyerek oradan uzaklaşmaya çalışmalısınız. Eğer eğitim almadıysanız yangını söndürmeye çalışmamalısınız.