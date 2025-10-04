Konya’da yangın alarmı! Büyümeden söndürüldü

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde bulunan Kestel Ormanı’nda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kadınhanı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ORMAN YANGINI FARK EDİLDİĞİNDE NELER YAPILMALI?

Bir yangın fark edildiğinde yapılacak ilk şey, en kısa sürede Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmaktır. Yangının nerede başladığı, büyüklüğü, dumanın yönü ve çevredeki riskler bildirilmelidir.

Yetkililer gelene dek yangına doğrudan müdahale edilmesi; eğer yangın küçük ve güvenli bir mesafedeyse kuru dalların temizlenmesi, toprak veya su kullanılarak alevlerin bastırılması şeklinde olabilir. Fakat rüzgârın yön değiştirmesi ve alevlerin sıçrama ihtimali yüksek olduğundan, yangına yaklaşırken mutlaka bireysel güvenlik ilk sırada olmalıdır.