Bir anlık keyif felakete yol açtı: Ali Dağı'nda yangın paniği

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Talas ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ali Dağı'ndaki otluk arazide meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi bölgedeki kuru otların arasında patlıcan ve biber közlemek için ateş yaktı. Ancak, alevler kısa sürede kontrolden çıkarak çevredeki kuru otları tutuşturdu.

RÜZGAR ALEVLERİ GENİŞ BİR ALANA YAYDI

Bölgede etkili olan rüzgar, alevlerin hızla büyümesine ve geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE VE TOMA'DAN 2 SAATLİK MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının geniş bir alana yayılması ve rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırması nedeniyle, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı.

OLAY YERİNDE PATLICAN VE BİBER BULUNDU

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sırasında, alevlerin başladığı noktada közlenmiş patlıcan ve biber kalıntılarına rastlandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.