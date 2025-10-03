Hastane bahçesinde yangın paniği
Aydın’ın Efeler ilçesi Atatürk Devlet Hastanesi bahçesindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü ise yangının bölgede tıbbi oksijen dolum yapıldığı anda çevreye yayılan gaz nedeniyle çıktığını öne sürdü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Burhan Ünal yönetimindeki 39 DR 201 plakalı otomobil, seyir halindeyken patlayarak alev aldı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü, yangının bölgede tıbbi oksijen dolum yapıldığı anda çevreye yayılan gaz nedeniyle çıktığını öne sürdü.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracından alevlerin çıktığı anlar yer aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
