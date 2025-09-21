Seyir halindeyken alev aldı: Ölümden döndü!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bursa-Ankara kara yolunda gece yarısı sıralarında seyir halinde olan Yusuf D. (35) idaresindeki otomobil, İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi kavşağı mevkiine geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden Yusuf D., aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobili sardı.
Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak:DHA