Bayrampaşa Kaymakamlığı binasında yangın
Bayrampaşa Kaymakamlık binasının bodrum katındaki hamamda yangın çıktı. Duman nedeniyle bina tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Sanayi Sokak'taki, Kaymakamlığı ve İlçe Nüfus Müdürlüğünün de bulunduğu 3 katlı binanın bodrum katındaki hamamda yangın çıktı.
BİNADAKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın üzerine binadaki vatandaşlar yetkililer tarafından tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
KAYMAKAM ÇİFTÇİ GÖREVLİLERDEN BİLGİ ALDI
Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, yangının söndürülmesinin ardından ilgili görevlilerden bilgi aldı.
Binadaki duman tahliyesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak:AA / DHA
