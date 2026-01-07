Bayrampaşa Kaymakamlığı binasında yangın

Bayrampaşa Kaymakamlığı binasında yangın
Yayınlanma:
Bayrampaşa Kaymakamlık binasının bodrum katındaki hamamda yangın çıktı. Duman nedeniyle bina tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Sanayi Sokak'taki, Kaymakamlığı ve İlçe Nüfus Müdürlüğünün de bulunduğu 3 katlı binanın bodrum katındaki hamamda yangın çıktı.

istanbul-bayrampasa-kaymakamligi.jpg

BİNADAKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın üzerine binadaki vatandaşlar yetkililer tarafından tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

istanbul-bayrampasa-kaymakamligi-yangin.jpg

KAYMAKAM ÇİFTÇİ GÖREVLİLERDEN BİLGİ ALDI

Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, yangının söndürülmesinin ardından ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Binadaki duman tahliyesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:AA / DHA

