Bayrampaşa Belediyesi meclis üyesi istifa etti

Bayrampaşa Belediyesi’nde dün CHP’li 3 belediye meclis üyesi partilerinden istifa etmişti. Bunlardan Kerim Güler ayrıca belediye meclis üyeliğinden de ayrıldığını açıkladı. Bu durumda CHP, Güler’in yerine kendi partisinden bir yedek üye atayacak.

Başkanvekili AKP'ye geçmişti: Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde bir istifa daha: CHP çoğunluğu kaybetti

CHP MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİ

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dün meclis üyesi İbrahim Soytürk’ün istifasıyla, CHP’den ayrılan meclis üyesi sayısı 4’e çıkmıştı. Bugün meclis üyesi Kerim Güler'in partisinin yanı sıra meclis üyeliğinden de istifa etti. CHP, üyelikten istifa eden Kerim Güler'in yerine yedek üye ataması yapacak.

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde toplam 37 meclis üyesi bulunuyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarmıştı. Son istifaların ardından CHP'nin üye sayısı 18'e düşmüş oldu. Bağımsız meclis üyesi sayısı ise 4'e yükseldi. Belediye meclisinde 12 AKP, 3 de MHP üyesi bulunuyor.

Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AKP, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu ve CHP Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmiş oldu.