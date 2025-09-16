Başkanvekili AKP'ye geçmişti: Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde bir istifa daha: CHP çoğunluğu kaybetti

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çoğunluğu kaybetti.

Dün Bayrampaşa meclis üyesi Murat Salman'ın istifasının ardından CHP'li bir meclis üyesi daha partisinden istifa etti.

İddialara göre; İbrahim Soytürk de CHP'den ayrıldı.

CHP’li Aksu Belediyesi’nde peş peşe üç istifa!

İSTİFALAR GEÇTİĞİMİZ HAFTA BAŞLAMIŞTI

CHP'de Ali Karahasanoğlu ve Sami Teker geçtiğimiz hafta partiden istifa etmişti.

Partiden yapılan açıklamada, iki meclis üyesinin uzun süredir parti ilkeleriyle uyumsuz davrandığını ve haklarında disiplin süreci başlatıldığı belirtilmişti.

BAŞKANVEKİLİ AKP'YE GEÇMİŞTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasıyla Başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel de AKP'ye katılmıştı.

48 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

13 Eylül Cumartesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 kişiyi gözaltına almıştı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE MECLİSİ'NDE ÜYE DAĞILIMINDA SON DURUM

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde toplam 37 meclis üyesi bulunuyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarmayı başarmıştı. Son istifaların ardından CHP'nin üye sayısı 18'e düşmüş oldu. Bağımsız meclis üyesi sayısı ise 4'e yükseldi.

Belediye meclisinde 12 AKP, 3 de MHP üyesi bulunuyor.

Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AKP, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu ve CHP Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta Bayrampaşa Meclis'inin CHP'li ik üyesi partisinden istifa etmiş, CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı da konuya ilişkin 7 Eylül'de açıklama yapmıştı.

Açıklamada istifa eden iki meclis üyesinin uzun süredir parti ilkeleriyle uyumsuz davrandığını ve haklarında disiplin süreci başlatıldığı belirtilmişti.