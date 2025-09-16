CHP’li Aksu Belediyesi’nde peş peşe üç istifa!

CHP’li Aksu Belediyesi’nde peş peşe üç istifa!
Yayınlanma:
Antalya'nın Aksu ilçe Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken, belediye başkanlarının ardından CHP'li meclis üyeleri de peş peşe partilerinden istifa ettiğini duyurmaya başladı.

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki istifaların yankıları devam ederken CHP'li belediyelerde yaşanan istifalara 3 isim daha eklendi.

Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde üç ismin peş peşe istifa ettiği öğrenildi.

3 BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

Aksu Belediye Başkan Yardımcıları Mevlüt Uludağ, Hüseyin Çelik ve Hasan Şişli'nin görevlerinden istifa etti.

Belediyede görev yapan beş başkan yardımcısında 3'ü ayrılmış oldu.

HÜSEYİN ÇELİK

İstifasını, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Çelik, görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek, "Bu kararımı, aktif siyasette daha fazla sorumluluk almak ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadelemi sürdürmek amacıyla verdim. Görevim süresince birlikte yol yürüdüğüm tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de Aksu'muz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Saygı, sevgi ve mücadeleyle" açıklamasında bulundu.

huseyin-celik.webp
MEVLÜT ULUDAĞ

Çelik’in istifasının duyurmasından bir süre sonra Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ istifa ettiğini duyurdu.

Uludağ, istifasına ilişkin şunları söyledi:

"Kıymetli Aksu halkı, 2024 yerel seçimlerinde İsa Yıldırım başkan ile birlikte çıktığımız yolda seçimleri Aksu'da birinci parti olarak tamamladık. Bu süreç sonrası İsa Yıldırım başkanın takdirleriyle yaklaşık 1,5 yıldır Aksu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm. Bugün itibarıyla görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Bundan sonra CHP Aksu Belediyesi Meclis Üyesi olarak siz değerli Aksu halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Görev sürem boyunca oy veren ya da vermeyen herkesin yanında olmaya, herkese hizmet etmeye gayret ettim. Eğer bir kusurum olduysa affola, akıbet hayrola."

mevlut-uludag.webp

HASAN ŞİŞLİ

Antalya'daki yerel kaynaklara göre, Uludağ ve Çelik’in ardından Başkan Yardımcısı Hasan Şişli de görevinden istifa etti.

antalyada-ayrilik-ruzgari-aksu-belediyesinde-chpli-3-baskan-yardimcisi-pes-pese-istifa-etti-17579676978350-2.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

