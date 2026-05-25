Bayram yolculuğu aileyi hayattan kopardı: Yan yana toprağa verildiler

Giresun'da tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Aracın içinde bulunan Ali ve Melek yıldız çifti ile 3 çocuğu, hayatını kaybetti. Trabzon'un Arsin ilçesinde toprağa verilen aile yan yana gömüldü.

Giresun'da tırın kırmızı ışıktaki araca çarpmasıyla meydana gelen kaza, aileyi bayram öncesi hayattan kopardı.

Zincirleme kazada hayatını kaybeden Ali ve Melek Yıldız çifti ile 3 çocuğun cenaze töreni, Trabzon’un Arsin ilçesinde düzenlendi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenazeye aile yakınlarının yanında Trabzon Valisi Tahir Şahin, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

AİLE YAN YANA GÖMÜLDÜ

Törende gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız ailesinin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Yıldız çifti ve 3 çocuğu, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar eşliğinde yan yana toprağa verildi. (DHA)

