Bayğaralar operasyonu böyle kutlandı! Emniyet bahçesinde kurban kestiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, pazartesi günü yaptığı paylaşımda Adana merkezli 10 ilde 'Bayğaralar' isimli suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 106 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

13 Ekim’de Adana, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van’da 403 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona 800 ekip ve 2 bin polis katılmıştı.

BAYĞARALAR OPERASYONU BÖYLE KUTLANDI!

Söz konusu operasyonun başarılı olmasının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde dikkat çeken bir kutalama töreni düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen onlarca polisin katılımıyla kurban kesimi gerçekleştirildi.

Bayğaralar'a yönelik operasyonda 106 şüpheli adliyede

EMNİYET BAHÇESİNDE KURBAN KESİTLER

Bahçeye getirilen 7 koç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayıyla düzenlenen törende dualar eşliğinde kesildi.

O anlar Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılarak şu not düşüldü:

"Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonların ardından, İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya’nın tensipleriyle İl Emniyet Müdürlüğümüz bahçesinde kurban kesimi gerçekleştirildi. Milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla görevdeyiz."