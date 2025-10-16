Bayğaralar operasyonu böyle kutlandı! Emniyet bahçesinde kurban kestiler

Yayınlanma:
'Bayğaralar' isimli suç örgütüne düzenlenen operasyonda 106 kişinin gözaltına alınmıştı. Adana İl Emniyet Müdürülüğü söz konusu operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayıyla kurban kesimi gerçekleştirerek kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, pazartesi günü yaptığı paylaşımda Adana merkezli 10 ilde 'Bayğaralar' isimli suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 106 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

13 Ekim’de Adana, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van’da 403 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona 800 ekip ve 2 bin polis katılmıştı.

ssstwitter-com-1760633034707-frame-at-1m11s.jpg

BAYĞARALAR OPERASYONU BÖYLE KUTLANDI!

Söz konusu operasyonun başarılı olmasının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde dikkat çeken bir kutalama töreni düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen onlarca polisin katılımıyla kurban kesimi gerçekleştirildi.

ssstwitter-com-1760633034707-frame-at-1m2s.jpg

Bayğaralar'a yönelik operasyonda 106 şüpheli adliyedeBayğaralar'a yönelik operasyonda 106 şüpheli adliyede

EMNİYET BAHÇESİNDE KURBAN KESİTLER

Bahçeye getirilen 7 koç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayıyla düzenlenen törende dualar eşliğinde kesildi.

O anlar Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılarak şu not düşüldü:

"Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonların ardından, İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya’nın tensipleriyle İl Emniyet Müdürlüğümüz bahçesinde kurban kesimi gerçekleştirildi. Milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla görevdeyiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
Türkiye
Ters yönde giden sürücü cezasız kalmadı! Yerlikaya acı tabloyu açıkladı
Ters yönde giden sürücü cezasız kalmadı! Yerlikaya acı tabloyu açıkladı
Eurofighter'lara Almanya'dan yeşil ışık: Fidan Alman mevkidaşıyla görüşecek
Eurofighter'lara Almanya'dan yeşil ışık: Fidan Alman mevkidaşıyla görüşecek