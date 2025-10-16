Bayğaralar'a yönelik operasyonda 106 şüpheli adliyede

Adana merkezli 10 ilde, “Bayğaralar” olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

Elde edilen deliller doğrultusunda örgüt üyelerinin “kasten öldürme”, “öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “uyuşturucu madde ticareti”, “silahlı tehdit”, “nitelikli yağma”, “haraç”, “6136 sayılı Kanun’a muhalefet” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” gibi suçlardan oluşan 54 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi.

Bayğaralar'a 10 ilde operasyon! 106 kişi gözaltına alındı

10 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

13 Ekim’de Adana, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van’da 403 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona 800 ekip ve 2 bin polis katıldı.

Baskınlarda 106 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ÖRGÜT LİDERİ YUNANİSTAN'DA TUTUKLU

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Ramazan Bayğara’nın Yunanistan’da tutuklu bulunduğu öğrenildi.