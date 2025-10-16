Bayğaralar'a yönelik operasyonda 106 şüpheli adliyede

Bayğaralar'a yönelik operasyonda 106 şüpheli adliyede
Yayınlanma:
Adana merkezli 10 ilde kamuoyunda 'Bayğaralar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 106 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 10 ilde, “Bayğaralar” olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

Elde edilen deliller doğrultusunda örgüt üyelerinin “kasten öldürme”, “öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “uyuşturucu madde ticareti”, “silahlı tehdit”, “nitelikli yağma”, “haraç”, “6136 sayılı Kanun’a muhalefet” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” gibi suçlardan oluşan 54 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi.

Bayğaralar'a 10 ilde operasyon! 106 kişi gözaltına alındıBayğaralar'a 10 ilde operasyon! 106 kişi gözaltına alındı

10 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

13 Ekim’de Adana, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van’da 403 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona 800 ekip ve 2 bin polis katıldı.

Baskınlarda 106 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ÖRGÜT LİDERİ YUNANİSTAN'DA TUTUKLU

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Ramazan Bayğara’nın Yunanistan’da tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek
Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek
İmamoğlu: Gizli tanıkların ardına sığınanlar asıl aklanması gerekenler
İmamoğlu: Gizli tanıkların ardına sığınanlar asıl aklanması gerekenler
Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı
Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı