Batman'da oğul dehşet saçtı! Babasını öldürüp kendini eve kilitledi

Batman'da ihbar üzerine adrese giden ekipler 33 yaşındaki C.E.'nin 62 yaşındaki Aziz E.'yi tüfekle öldürdüğünü belirledi.

Olay, gece saatlerinde Hilal Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

APARTMAN SAKİNLERİ POLİSE HABER VERDİ

Apartmandaki bir dairede silah sesi duyan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri C.E. isimli şüpheliyi kendisini eve kilitlemiş halde buldu. Polis, C.E.'yi kapıyı açması için ikna ederek dışarı çıkmasını sağladı.

Evde yapılan incelemede, C.E.'nin babası Aziz E.’nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli C.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Aziz E.’nin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

C.E.’nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.