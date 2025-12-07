Batman'da oğul dehşet saçtı! Babasını öldürüp kendini eve kilitledi

Batman'da oğul dehşet saçtı! Babasını öldürüp kendini eve kilitledi
Yayınlanma:
Batman'da babasını tüfekle öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen C.E. gözaltına alındı.

Batman'da ihbar üzerine adrese giden ekipler 33 yaşındaki C.E.'nin 62 yaşındaki Aziz E.'yi tüfekle öldürdüğünü belirledi.

Olay, gece saatlerinde Hilal Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

batmanda-babasini-tufekle-olduren-suphe-1051504-312032-1.jpg

APARTMAN SAKİNLERİ POLİSE HABER VERDİ

Apartmandaki bir dairede silah sesi duyan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babasını bıçaklayarak öldürdü! Çatıda saklanırken yakalandı: 4 kez psikiyatri tedavisi görmüşBabasını bıçaklayarak öldürdü! Çatıda saklanırken yakalandı: 4 kez psikiyatri tedavisi görmüş

Olay yerine gelen polis ekipleri C.E. isimli şüpheliyi kendisini eve kilitlemiş halde buldu. Polis, C.E.'yi kapıyı açması için ikna ederek dışarı çıkmasını sağladı.

Evde yapılan incelemede, C.E.'nin babası Aziz E.’nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

batmanda-babasini-tufekle-olduren-suphe-1051501-312032-1.jpg

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli C.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Aziz E.’nin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

C.E.’nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

