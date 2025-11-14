Batman'da iş cinayeti! Genç inşaat işçisi feci şekilde can verdi

Yayınlanma:
Batman'da inşaata kalıp sökümü sırasında üzerlerine beton parçaları düşen işçilerden 23 yaşındaki Seyithan Alkan hayatını kaybetti, R.A. ise ağır yaralandı.

Batman’da yapımı süren bir bina inşaatında kalıp sökümü sırasında üzerlerine beton parçaları düşen işçilerden 23 yaşındaki Seyithan Alkan feci şekilde can verdi, Alkan ile aynı yaşta olan R.A. ise ağır yaralandı.

BATMAN'DA İŞ CİNAYETİ

Kuyubaşı köyünde yapımı süren bir bina inşaatında kalıp sökümü yapan işçiler Seyithan Alkan ve R.A., iddiaya göre üzerlerine beton parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının olayı bildirmesi üzerine inşaat alanına sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

23 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ ARKADAŞI ENTÜBE EDİLDİ

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı işçilerden 23 yaşındaki Seyithan Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden R.A.'nın ise entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

