Başsavcılıktan 'tarifeli' çetelere soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığ 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' haberleri üzerine resen soruşturma başlattı.

İnternet tabanlı mesajlaşma ve sosyal medya platformları aracılığıyla organize suç faaliyetlerinin yürütüldüğü ve bu faaliyetlerin bir hizmet gibi sunulduğu ortaya çıktı.

"Yeni nesil suç örgütleri" adı altında faaliyet gösteren bu grupların, para karşılığında silahlı saldırı, darp, insan ticareti ve yasadışı finansal işlemler için açıkça ilanlar verdiği tespit edildi.

Araştırma için taranan bazı hesaplar, "Para karşılığı silahla saldırı" adı altında tetikçilik hizmeti sunduklarını söyledi. Hesap sahibi, "dükkân kurşulama" boyutunda kalması halinde fiyatın 550 bin TL olduğunu ancak "en uygun haliyle" 530 bin liraya yapacağını söyledi.

Dün (17 Kasım) dolaşıma giren haber kamuoyunda korku ve paniğe yol açarken, son dönemde suça sürüklenen çocukların çokça suça karıştığı ve çetelerin bu çocuklar üzerinden suç işlediği gerçeği bir kez daha hatırlandı.

'Dijital suç pazarı' büyüyor: "Her ilde suikast ve insan kaçakçılığı yapılır"'Dijital suç pazarı' büyüyor: "Her ilde suikast ve insan kaçakçılığı yapılır"

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberin yaygınlaşması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor" haberine soruşturma başlatıldı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yazılı ve görsel basında 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine ilgili
sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespitiyle, suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

