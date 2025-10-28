Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Balıkesir Valiliği, 28 Ekim Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, yurttaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken konu hakkında şu ifadelere yer verildi: