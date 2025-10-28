Balıkesir'de okullar tatil edildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
HAMİLE VE ENGELLİ MEMURLAR İZİNLİ SAYILACAK
Balıkesir Valiliği, 28 Ekim Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Valilik tarafından yapılan duyuruda, yurttaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken konu hakkında şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup, kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."