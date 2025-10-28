Balıkesir'de okullar tatil edildi

Balıkesir'de okullar tatil edildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vaililik, okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

HAMİLE VE ENGELLİ MEMURLAR İZİNLİ SAYILACAK

Balıkesir Valiliği, 28 Ekim Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

'OKULLAR 28 EKİM SALI GÜNÜ TATİL EDİLDİ'

Valilik tarafından yapılan duyuruda, yurttaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup, kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

