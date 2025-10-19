Balıkesir’de kabus gecesi! 2 kişiyi öldürdü: 2’si polis 7 kişiyi yaraladı

Yayınlanma:
Balıkesir’in Edremit ilçesinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir saldırgan, öldürdüğü kişinin aracını gasbetti. Yolda 1 kişiyi daha öldürüp 5 kişiyi de yaralayan saldırgan, polis ekiplerinin takibiyle yakalanarak etkisiz hale getirildi. 2’si çatışmada yaralanan polis memuru olmak üzere toplamda 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, geçtiğimiz gün saat 23.10 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde bir aracın gasbedildiği ve silah kullanıldığına ilişkin bir ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

arac-gasbetti-2-kisiyi-oldurup-2si-po-970140-288116.jpg

SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜRÜP ARACI GASBETTİ!

Polis ekipleri, sürücünün öldürüldüğünü ve aracının da gasbedildiğini tespit etti. Saldırgan kaçarken ateş açarak çevredeki 1 kişiyi daha öldürdü ve 5 kişiyi de yaraladı.

arac-gasbetti-2-kisiyi-oldurup-2si-po-970139-288116.jpg

POLİSLE ÇATIŞTI, 2’Sİ POLİS 7 KİŞİYİ YARALADI!

Polis ekipleri, saldırganı takibe alırken Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Saldırgan ise vurularak öldürüldü.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI!

Olayda yaralanan 2 polis memuru olan 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yolcu dolu minibüste şoföre saldırı: O anlar kameradaYolcu dolu minibüste şoföre saldırı: O anlar kamerada

Olaya ilişkin Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

