Yolcu dolu minibüste şoföre saldırı: O anlar kamerada

Olay, 16 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Seyrantepe'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe-Topkapı güzergahında sefer yapan bir yolcu minibüsü şoförü ile karşı yönden gelen ve aynı hatta çalıştığı öğrenilen başka bir minibüs şoförü arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkesine hakim olamayan şoför, meslektaşının kullandığı minibüsün kapısını zorla açarak içeri girdi ve sürücü koltuğundaki şoföre tekme tokat saldırmaya başladı.

YOLCULARIN GÖZÜ ÖNÜNDE 'SEN ÖLDÜN' TEHDİDİ

Vatandaşlar tarafından güçlükle araçtan indirilen saldırgan şoför, uzaklaştırılırken bu kez de saldırıya uğrayan meslektaşına yönelik "Sen öldün" şeklinde tehditler savurdu.

Bu sırada minibüsün içinde bulunan ve büyük korku yaşayan yolcular, yaşananlara bağırarak tepki gösterdi. Saldırgan şoför, tehditlerinin ardından olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan minibüs şoförü, olayın ardından minibüsteki yolcularla birlikte güzergahına devam ederken, yaşanan saldırı ve tehdit anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.