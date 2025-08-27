Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha
Yayınlanma:
Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı'da depremler bitmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin açıklamasına göre bölgede bir deprem daha yaşandı.

AFAD'ın verilerine göre Sındırgı merkezli sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

balikesir-1.jpg

AFAD, sarsıntının saat 15:10'da gerçekleştiğini açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

deprem.jpg

balikesir-2.jpg

KANDİLLİ 3.7 DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre ise; Balıkesir Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 15:10 olarak açıklanırken derinliği 4.1 km olarak kaydedildi.

kandilli.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

