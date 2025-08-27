Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha

Balıkesir Sındırgı'da depremler bitmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin açıklamasına göre bölgede bir deprem daha yaşandı.

AFAD'ın verilerine göre Sındırgı merkezli sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

Son dakika | Balıkesir art arda sallandı!

AFAD, sarsıntının saat 15:10'da gerçekleştiğini açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ 3.7 DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre ise; Balıkesir Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 15:10 olarak açıklanırken derinliği 4.1 km olarak kaydedildi.